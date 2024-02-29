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13:49, 29 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин нанял киллера для расправы над бывшим мужем сожительницы и попался

В Туле задержали мужчину, нанявшего киллера для убийства экс-мужа сожительницы

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Тулы, который нанял киллера за один миллион рублей для расправы над бывшим мужем сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) по Тульской области Дария Лялина.

Мужчине вменяют часть 3 статьи 33, часть 1 статьи 30 и пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ. Сейчас с ним работают сотрудники СК.

По данным следствия, в феврале обвиняемый придумал план расправы над экс-мужем сожительницы и нанял человека, который согласился совершить задуманное за один миллион рублей. Вскоре о действиях злоумышленника стало известно сотрудникам правоохранительных органов, 28 февраля они задержали его во время передачи денежных средств киллеру.

Ранее в Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали организаторов расправы над адвокатом Виктором Патрушевым. Известно, что в результате покушения киллера пострадал водитель из Узбекистана, который привез двоих детей в петербургскую школу. Он не выжил.

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      Олеся Мицкевич
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