Организаторов заказного убийства водителя адвоката в Петербурге задержали

Shot: задержаны организаторы убийства водителя петербургского адвоката Патрушева

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали организаторов убийства адвоката Виктора Патрушева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, мотивом покушения стал имущественный спор юриста с бизнесменом Гинтерасом Рагаускасом на сумму около 20 миллионов рублей. Последний поручил ранее судимому 50-летнему Андрею Артюхину избавиться от конкурента. Однако в результате попытки покушения был застрелен водитель Патрушева.

Уточняется, что двое задержанных являются родными братьями.

Ранее во московском Внуково задержали предполагаемого заказчика убийства бизнесмена Алексея Пеункова с использованием огнемета 19 лет назад. Покушение произошло осенью 2005 года. Неизвестный выстрелил из пехотного огнемета в офис бизнес-партнеров предпринимателя, в котором на тот момент находились шесть человек. В результате действий киллера бизнесмен и пятеро других потерпевших получили ранения.