Подозреваемого в покушении на бизнесмена с помощью огнемета задержали в Москве

Во Внуково задержали предполагаемого заказчика убийства бизнесмена из огнемета

В московском аэропорту Внуково задержали подозреваемого в организации покушения на бизнесмена Алексея Пеункова с использованием огнемета 19 лет назад. Об этом сообщает Baza.

Покушение произошло осенью 2005 года. Неизвестный выстрелил из пехотного огнемета в офис бизнес-партнеров предпринимателя, в котором на тот момент находились шесть человек. В результате действий киллера бизнесмен и пятеро других потерпевших получили ранения.

Предполагаемого киллера и его сообщника силовики смогли задержали спустя 17 лет, а подозреваемого заказчика — только накануне. По словам одного из задержанных, поводом для расправы над предпринимателем стала личная неприязнь и вмешательство в бизнес.

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