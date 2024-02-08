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09:36, 8 февраля 2024Силовые структуры

Подозреваемого в покушении на бизнесмена с помощью огнемета задержали в Москве

Во Внуково задержали предполагаемого заказчика убийства бизнесмена из огнемета

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В московском аэропорту Внуково задержали подозреваемого в организации покушения на бизнесмена Алексея Пеункова с использованием огнемета 19 лет назад. Об этом сообщает Baza.

Покушение произошло осенью 2005 года. Неизвестный выстрелил из пехотного огнемета в офис бизнес-партнеров предпринимателя, в котором на тот момент находились шесть человек. В результате действий киллера бизнесмен и пятеро других потерпевших получили ранения.

Предполагаемого киллера и его сообщника силовики смогли задержали спустя 17 лет, а подозреваемого заказчика — только накануне. По словам одного из задержанных, поводом для расправы над предпринимателем стала личная неприязнь и вмешательство в бизнес.

Ранее 25-летняя жительница Ямало-Ненецкого автономного округа наняла бездомного для расправы над родным братом ради квартиры.

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      Олеся Мицкевич
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