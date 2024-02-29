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15:58, 29 февраля 2024Силовые структуры

Россиянка попыталась выгнать пьяного родственника и получила 20 ударов молотком

В Барнауле суд приговорил мужчину к 6 годам за покушение на убийство

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Барнауле суд приговорил 58-летнего местного жителя к шести годам колонии строгого режима за покушение на супругу брата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статьям 30,105 УК РФ.

По версии следствия, в апреле 2023 года осужденный выпил, пришел к дому брата и стал стучать в дверь молотком. В это время дома была только жена хозяина с внуком. Она сначала попросила родственника не шуметь, чтобы не напугать ребенка. После того как ее просьбы не были услышаны, женщина попыталась вытолкнуть пьяницу на улицу. Тогда он более 20 раз ударил ее молотком и скрылся. Жизнь женщине спасло то, что она вовремя получила медицинскую помощь.

Ранее в Оренбургской области следователи завели уголовное дело в отношении 36-летнего иностранца, который напал с разбитой бутылкой на местного жителя и пытался лишить его жизни.

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