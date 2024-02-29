Российская блогерша попросила отправить ее на СВО после жалоб Мизулиной

Блогерша Финесс попросила президента России Путина отправить ее на СВО

Блогерша Юлия Финесс (настоящая фамилия — Максимовская) попросила президента России Владимира Путина отправить ее на специальную военную операцию (СВО). Свое обращение к главе государства девушка разместила в Telegram-канале, пишет Ura.ru.

До этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру и МВД на Финесс. Как утверждала Мизулина, девушка пропагандировала в своих каналах наркотические средства. В ноябре 2022 года Юлия Финесс была задержана за то, что бегала по Москве с ножом и угрожала молодому человеку.

После суда в 2023 году блогерша уехала в Армению, но и там продолжила провокационную деятельность. В Ереване активисты за острые высказывания побрили ее и облили марганцовкой.

«Мне 19 лет, и я являюсь гражданкой РФ. Очень этим горжусь. Я хочу отправиться на фронт и отдавать долг родине», — написала в одном из последних постов в Telegram блогерша.

К посту она прикрепила несколько скриншотов. Согласно им, обращение Путину было зарегистрировано системой и должно появиться в администрации президента в течение трех дней.

Ранее сообщалось, что муж рэперши Инстасамки показал ее лицо без макияжа и бровей.