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11:01, 29 февраля 2024Россия

Российская блогерша попросила отправить ее на СВО после жалоб Мизулиной

Блогерша Финесс попросила президента России Путина отправить ее на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Блогерша Юлия Финесс (настоящая фамилия — Максимовская) попросила президента России Владимира Путина отправить ее на специальную военную операцию (СВО). Свое обращение к главе государства девушка разместила в Telegram-канале, пишет Ura.ru.

До этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру и МВД на Финесс. Как утверждала Мизулина, девушка пропагандировала в своих каналах наркотические средства. В ноябре 2022 года Юлия Финесс была задержана за то, что бегала по Москве с ножом и угрожала молодому человеку.

После суда в 2023 году блогерша уехала в Армению, но и там продолжила провокационную деятельность. В Ереване активисты за острые высказывания побрили ее и облили марганцовкой.

«Мне 19 лет, и я являюсь гражданкой РФ. Очень этим горжусь. Я хочу отправиться на фронт и отдавать долг родине», — написала в одном из последних постов в Telegram блогерша.

К посту она прикрепила несколько скриншотов. Согласно им, обращение Путину было зарегистрировано системой и должно появиться в администрации президента в течение трех дней.

Ранее сообщалось, что муж рэперши Инстасамки показал ее лицо без макияжа и бровей.

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      Анна Щербакова
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