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20:32, 29 февраля 2024Силовые структуры

Российская пенсионерка прописала в двух своих квартирах 11 тысяч мигрантов

В Калужской области женщина прописала в двух своих квартирах 11 тысяч мигрантов

В Обнинске Калужской области 73-летней местной жительнице запретили регистрировать мигрантов в своих квартирах после того, как она прописала в них почти 11 тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Прописывать иностранцев у себя женщина начала с 2009 года. По ее словам, денег за это с людей она не брала, а просто помогала им получить российское гражданство и тем самым привлекала рабочую силу в область. За 15 лет в отношении пенсионерки возбудили шесть уголовных дел, сумма штрафов по котором составляет около 1,4 миллиона рублей. Женщина выплатила только 150 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Перми полиция задержала предполагаемого организатора незаконной миграции.

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      Илона Палей
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