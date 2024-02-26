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18:53, 26 февраля 2024Силовые структуры

Россиянина заподозрили в организации незаконного пребывания более 300 мигрантов

В Перми полиция задержала предполагаемого организатора незаконной миграции

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Перми полиция задержала предполагаемого организатора незаконной миграции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ. Его заключили под стражу. У полицейских есть основания полагать, что фигурант может быть причастен к организации незаконного пребывания в России более 300 мигрантов.

По версии следствия, с января 2020-го по декабрь 2023 года обвиняемый за деньги организовал незаконное пребывание в России граждан из республик Средней Азии. Он заключал с ними фиктивные трудовые договоры и нелегально ставил на миграционный учет по различным адресам в Перми и по всему краю. Для этого подозреваемый использовал помещения, принадлежащие ему, его родственникам и знакомым.

Ранее Ленинский районный суд Челябинска арестовал сотрудницу управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону Светлану Винк, организовавшую канал незаконной миграции.

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