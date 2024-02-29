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09:42, 29 февраля 2024Силовые структуры

Российский полицейский поссорился с мужчиной 23 февраля и ударил его ломом

В Перми арестовали полицейского, ударившего ломом мужчину во время ссоры

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Пермском крае полицейский поссорился с мужчиной 23 февраля и ударил его ломом по голове. Об этом сообщает Baza.

Все произошло на улице Уральской в поселке Бырма. Находящийся на больничном патрульный пермского управления МВД вышел прогуляться в День защитника Отечества, во время чего поссорился с 45-летним мужчиной. Поняв, что конфликт может перерасти в драку, силовик взял в руки лом и ударил оппонента по голове. Потерпевшего госпитализировали в одно из медицинских учреждений Перми с ушибом и отеком головного мозга — он не выжил.

Полицейского арестовали. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой уход из жизни.

Ранее суд арестовал жителя Еманжелинска, который избил полицейского в отделе полиции и отобрал у него табельное оружие.

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      Олеся Мицкевич
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