Российский полицейский поссорился с мужчиной 23 февраля и ударил его ломом
В Пермском крае полицейский поссорился с мужчиной 23 февраля и ударил его ломом по голове. Об этом сообщает Baza.
Все произошло на улице Уральской в поселке Бырма. Находящийся на больничном патрульный пермского управления МВД вышел прогуляться в День защитника Отечества, во время чего поссорился с 45-летним мужчиной. Поняв, что конфликт может перерасти в драку, силовик взял в руки лом и ударил оппонента по голове. Потерпевшего госпитализировали в одно из медицинских учреждений Перми с ушибом и отеком головного мозга — он не выжил.
Полицейского арестовали. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой уход из жизни.
Ранее суд арестовал жителя Еманжелинска, который избил полицейского в отделе полиции и отобрал у него табельное оружие.