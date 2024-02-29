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20:39, 29 февраля 2024Силовые структуры

Российского блогера арестовали по делу об изготовлении детской порнографии

В Оренбурге суд арестовал блогера по делу об изготовлении детской порнографии

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал блогера Андрея Лысенко по делу об изготовлении порнографии с детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурант пробудет под стражей до 20 апреля. Его обвиняют в преступлении по пункту «г» части 2 статьи 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов с использованием интернета»). Ходатайства Лысенко и его адвоката об избрании другой меры пресечения не были удовлетворены. Процесс проходил в закрытом режиме.

О задержании блогера стало известно 28 февраля. Его доставили из Подмосковья, где он проживал, в Оренбург.

Ранее сообщалось, что в Омске осудили экс-депутата и его жену за изготовление детского порно.

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      Илона Палей
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