Российского блогера арестовали по делу об изготовлении детской порнографии

В Оренбурге суд арестовал блогера по делу об изготовлении детской порнографии

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал блогера Андрея Лысенко по делу об изготовлении порнографии с детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурант пробудет под стражей до 20 апреля. Его обвиняют в преступлении по пункту «г» части 2 статьи 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов с использованием интернета»). Ходатайства Лысенко и его адвоката об избрании другой меры пресечения не были удовлетворены. Процесс проходил в закрытом режиме.

О задержании блогера стало известно 28 февраля. Его доставили из Подмосковья, где он проживал, в Оренбург.

Ранее сообщалось, что в Омске осудили экс-депутата и его жену за изготовление детского порно.