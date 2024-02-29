Российского военного осудили за отказ от участия в СВО

На Сахалине военного приговорили к 2,5 года колонии за отказ участвовать в СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к 2,5 года колонии общего режима военнослужащего, который отказался участвовать в специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по части 2.1 статьи 332 («Неисполнение приказа») УК РФ и взяли под стражу в зале суда.

Установлено, что 22 ноября 2023 подсудимый, находясь на территории воинской части в Сахалинской области, отказался исполнить приказ командира об убытии в зону СВО для участия в боевых действиях. Сделал он это из опасения за свою жизнь и в присутствии сослуживцев, что отрицательно повлияло «на состояние воинской дисциплины и правопорядок в коллективе».

Ранее Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае осудил на 2 года и 2 месяца военнослужащего, не выполнившего приказ командира об отправке в служебную командировку.

