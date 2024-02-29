Сальдо рассказал о судьбе останков Григория Потемкина

Сальдо: останки Григория Потемкина вернут в Херсон после взятия города

Останки Григория Потемкина, которые были вывезены из Херсона, вернут обратно после взятия города российскими военными. Об этом сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Они в целости и сохранности и находятся на территории Херсонской области», — сообщил он. Сальдо при этом не уточнил точное местоположение останков и памятника.

В конце октября прошлого года Сальдо сообщил, что останки князя Потемкина вывезли из Херсона. Также был эвакуирован памятник Потемкину, стоявший в центре города.

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