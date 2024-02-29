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11:49, 29 февраля 2024Бывший СССР

Сальдо рассказал о судьбе останков Григория Потемкина

Сальдо: останки Григория Потемкина вернут в Херсон после взятия города

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Останки Григория Потемкина, которые были вывезены из Херсона, вернут обратно после взятия города российскими военными. Об этом сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Они в целости и сохранности и находятся на территории Херсонской области», — сообщил он. Сальдо при этом не уточнил точное местоположение останков и памятника.

В конце октября прошлого года Сальдо сообщил, что останки князя Потемкина вывезли из Херсона. Также был эвакуирован памятник Потемкину, стоявший в центре города.

В начале февраля раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила из списка поминаемых ей святых князя Александра Невского. Согласно решению синода ПЦУ, вместо дня памяти Александра Невского, который приходится на 23 ноября, православные Украины будут праздновать дополнительный день памяти «преподобного Александра, первоначальника обители "Неусыпных"».

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