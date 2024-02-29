Самая сексуальная автогонщица в мире показала фигуру в откровенном корсете

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали самой сексуальной автогонщицей в мире, поделилась фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 26-летняя девушка показала фигуру в синих джинсах с завышенной посадкой и черном корсете, оформленном кружевами и застежками посередине. Вдобавок на ней была кожаная куртка-косуха с белым мехом.

Поклонники восхитились внешним видом спортсменки и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Выглядишь великолепно», «Шикарная девушка», «Безупречная красота», «Как можно быть такой красивой?», «Отлично смотришься», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что автогонщица Линдси Брюэр пришла в ресторан в откровенном виде. Тогда девушка выбрала красное платье длины мини, которое было оформлено глубоким декольте.