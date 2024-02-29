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20:34, 29 февраля 2024Мир

Шеф Пентагона заявил о перспективе войны с Россией

Шеф Пентагона Остин: НАТО вступит в борьбу с Россией после поражения Украины

Фото: Rod Lamkey / Globallookpress.com

НАТО вступит в прямой военный конфликт с Россией, в случае если Украина потерпит поражение. О такой перспективе на слушаниях в Палате представителей США сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, его цитирует РИА Новости.

«Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — сказал военный, назвав «крайне тревожными» сообщения о продвижении российских войск на Украине.

Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал ВВС Энтони Коттон заявил, что из-за наращивания сотрудничества между Россией, Китаем, КНДР и Ираном Соединенным Штатам угрожает конфликт на несколько фронтов со странами-обладателями ядерного оружия.

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      Виктория Кондратьева
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