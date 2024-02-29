Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:29, 29 февраля 2024Мир

США забеспокоились о возможном наземном вторжении Израиля в Ливан

CNN: чиновники США обеспокоены тем, что Израиль планирует вторжение в Ливан

Фото: Amir Cohen / Reuters

Чиновники администрации президента США Джо Байдена и американской разведки обеспокоены тем, что Израиль планирует наземное вторжение в Ливан, которое может начаться в конце весны или начале лета. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Отмечается, что окончательное решение в Израиле еще не принято, но беспокойство внутри администрации Байдена настолько острое, что перспектива вторжения стала предметом брифингов разведки для высокопоставленных чиновников администрации.

«Мы действуем исходя из предположения, что израильская военная операция состоится в ближайшие месяцы. Не обязательно в ближайшие несколько недель, но, возможно, позже этой весной. Израильская военная операция вполне возможна», — заявил чиновник Белого дома.

По словам источников телеканала, в израильском правительстве и вооруженных силах есть люди, выступающие за вторжение, что может привести к «серьезной эскалации, масштабы которой даже трудно представить».

Ранее США потребовали от Израиля подписания к середине марта гарантий соблюдения международного права в секторе Газа. Сообщается, что решение Байдена вызвано недовольством ряда сенаторов-демократов действиями Израиля в палестинском анклаве.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В России решили отвязать внутренние цены на товары от мировых. Что это изменит?

      Красное море оказалось на грани катастрофы из-за действий хуситов

      В России заявили об эффективности меры по обязательной продаже валютной выручки

      В России прокомментировали немецкий сценарий нападения Москвы на НАТО

      Работники банка выиграли по 2,5 миллиона рублей благодаря мифическому змею

      Под Москвой рабочего раздавила бухта с металлом

      В России исключили введение запрета на поставки дизеля за рубеж

      Путин направил соболезнования родным бывшего премьера СССР Рыжкова

      Женщины массово захотели отметить 8 Марта в двух российских городах

      Микропластик обнаружили в неожиданном месте Земли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше