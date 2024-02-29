США забеспокоились о возможном наземном вторжении Израиля в Ливан

CNN: чиновники США обеспокоены тем, что Израиль планирует вторжение в Ливан

Чиновники администрации президента США Джо Байдена и американской разведки обеспокоены тем, что Израиль планирует наземное вторжение в Ливан, которое может начаться в конце весны или начале лета. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Отмечается, что окончательное решение в Израиле еще не принято, но беспокойство внутри администрации Байдена настолько острое, что перспектива вторжения стала предметом брифингов разведки для высокопоставленных чиновников администрации.

«Мы действуем исходя из предположения, что израильская военная операция состоится в ближайшие месяцы. Не обязательно в ближайшие несколько недель, но, возможно, позже этой весной. Израильская военная операция вполне возможна», — заявил чиновник Белого дома.

По словам источников телеканала, в израильском правительстве и вооруженных силах есть люди, выступающие за вторжение, что может привести к «серьезной эскалации, масштабы которой даже трудно представить».

Ранее США потребовали от Израиля подписания к середине марта гарантий соблюдения международного права в секторе Газа. Сообщается, что решение Байдена вызвано недовольством ряда сенаторов-демократов действиями Израиля в палестинском анклаве.