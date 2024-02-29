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17:08, 29 февраля 2024Наука и техника

Путин поручил в десять раз увеличить мощность суперкомпьютеров

Путин: мощность отечественных суперкомпьютеров должна увеличиться в десять раз

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличения мощности российских суперкомпьютеров в десять раз. Трансляция мероприятия велась в Telegram-канале Кремля.

По словам президента, к 2030 году мощность суперкомпьютеров российского производства должна вырастить по меньшей мере в десять раз. «Это абсолютно реалистичная задача», — заявил руководитель страны. Поручение было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«В целом необходимо развивать всю инфраструктуру экономики данных. Я прошу правительство предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также создают программное обеспечение», — отметил Владимир Путин.

Также в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил о необходимости достижения самодостаточности в области искусственного интеллекта (ИИ). При этом глава государства подчеркнул, что Россия является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых платформ в сферу госуслуг.

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      Андрей Ставицкий
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