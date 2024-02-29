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12:24, 29 февраля 2024Среда обитания

Бушующий в Техасе пожар перекинулся на еще один штат

CNN: бушующий в Техасе пожар охватил более 300 тыс. га и перекинулся на Оклахому
СюжетЛесные пожары:

Фото: Tucker Stroud / Reuters

Крупнейший из бушующих в Техасе лесных пожаров охватил более 300 тысяч гектаров. Пожар, прозванный Smokehouse Creek, перекинулся на территорию соседней Оклахомы, передает американский телеканал CNN.

По данным экстренных служб, за три дня пожар выжег 343 тысячи гектаров земли. В Оклахоме он успел распространиться почти на 13 тысяч гектаров. Локализовать возгорание не удается. Близлежащие районы эвакуированы.

Площадь возгорания приближается к рекордным значениям: пожар Smokehouse Creek уже признали вторым по величине за всю историю наблюдений в Техасе. Самым крупным пожаром на памяти жителей штата стала трагедия в комплексе Ист-Амарилло в 2006 году. Тогда площадь возгорания составила более 367 тысяч гектаров.

Ранее из-за масштабных природных пожаров техасский губернатор ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в 60 округах штата. Среди причин их возникновения политик называет ветреную и засушливую погоду.

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      Виктория Клабукова
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