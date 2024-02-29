Трамп заявил о неполноценности Байдена

Дональд Трамп назвал Джо Байдена неполноценным человеком

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил о неполноценности действующего главы государства Джо Байдена. Об этом политик рассказал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Их [Демократической партии] кандидат — психически и физически неполноценный человек», — отметил Трамп. Он назвал Байдена худшим президентом в истории США.

Ранее Байден заявил, что он не подарок, но точно лучше Трампа. По его словам, экс-президент поддерживает политическое насилие.