Байден назвал себя «не подарком» и сравнил с Трампом

Байден счел себя лучше Трампа и заявил, что он «не подарок»

Президент США Джо Байден заявил, что он не подарок, однако точно лучше своего предшественника Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая перед сторонниками в Калифорнии, глава Белого дома обвинил Трампа в поддержке политического насилия. Также Байден указал, что его основной конкурент на выборах от республиканцев считает патриотами участников штурма Капитолия в начале 2021 года и обещает их помиловать в случае победы.

22 февраля Трамп заявил, что действующий лидер страны не способен связать два предложения. На выступлении перед сторонниками Трамп обвинил Байдена в смерти США. «Наша страна умирает. Мы нация, которая переживает упадок», — отметил американский экс-лидер.

В свою очередь Байден упрекнул Трампа в вечных обвинениях США. «Почему Трамп вечно винит Америку?» — задумался политик.