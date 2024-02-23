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05:36, 23 февраля 2024Мир

Байден назвал себя «не подарком» и сравнил с Трампом

Байден счел себя лучше Трампа и заявил, что он «не подарок»

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что он не подарок, однако точно лучше своего предшественника Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая перед сторонниками в Калифорнии, глава Белого дома обвинил Трампа в поддержке политического насилия. Также Байден указал, что его основной конкурент на выборах от республиканцев считает патриотами участников штурма Капитолия в начале 2021 года и обещает их помиловать в случае победы.

22 февраля Трамп заявил, что действующий лидер страны не способен связать два предложения. На выступлении перед сторонниками Трамп обвинил Байдена в смерти США. «Наша страна умирает. Мы нация, которая переживает упадок», — отметил американский экс-лидер.

В свою очередь Байден упрекнул Трампа в вечных обвинениях США. «Почему Трамп вечно винит Америку?» — задумался политик.

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      Марина Совина
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