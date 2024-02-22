Экс-президент Трамп: при Байдене США умирают

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий лидер страны Джо Байден не способен связать два предложения. Его выступление транслировал телеканал Fox News.

На выступлении перед сторонниками Трамп обвинил Байдена в смерти США.

«Наша страна умирает. Мы нация, которая переживает упадок», — отметил американский экс-лидер.

Ранее Байден упрекнул Трампа в вечных обвинениях США. «Почему Трамп вечно винит Америку?» — задумался политик.

До этого Байден поручил своим помощникам по предвыборному штабу агрессивнее реагировать на провокационные заявления Трампа. Он призвал активизировать усилия по привлечению внимания к «сумасшедшим вещам», которые говорит республиканец.