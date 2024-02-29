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15:28, 29 февраля 2024Мир

Трампа сравнили с 12-летним мальчиком на фоне Путина

Экс-премьер Австралии: Трамп похож на 12-летнего мальчика рядом с Путиным

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сравнил бывшего президента США Дональда Трампа с 12-летним мальчиком на фоне президента России Владимира Путина. Его слова приводит ABC News на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Когда вы видите Трампа рядом с Путиным, как это было у меня несколько раз, он [Трамп] похож на 12-летнего мальчика, который приходит в среднюю школу и встречает там капитана футбольной команды», — отметил Тернбулл.

Издание The Hill подчеркнуло, что критика со стороны австралийского экс-премьера прозвучала после того, как Трамп не стал обвинять Россию в уходе из жизни Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

Президент Украины Владимир Зеленский ранее также раскритиковал Трампа одновременно за поддержку России и непонимание целей российского лидера.

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      Лина Пивоварова
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