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15:41, 29 февраля 2024Среда обитания

Сроки строительства трассы Джубга-Сочи оценили

Вице-премьер Хуснуллин: строительство трассы Джубга-Сочи завершат в 2029 году

Фото: Николай Хижняк / Коммерсантъ

Скоростную автомагистраль Джубга-Сочи планируется возвести к концу 2029 года. О сроках строительства дублера федеральной трассы А-147 в разговоре с ТАСС сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

К 2030 году, по оценкам чиновника, движение по автотрассе уже будет запущено. Прежде «Автодор» планировал завершить проект к 2028 году.

Протяженность трассы превысит 150 километров. Дорога пройдет от трассы М-4 «Дон» до обхода Адлера и далее вдоль берега Черного моря до примыкания к А-149.

Предоставить схему финансирования строительства магистрали кабмину поручил Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. По словам президента, проект позволит сократить путь от трассы М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза — до полутора часов. Кроме того, новая магистраль поспособствует развитию Черноморского побережья. Кроме того, Путин объявил о продлении трассы М-12 в 2024 году до Екатеринбурга, а в следующем — до Тюмени. В перспективе автострада должна пройти через всю страну.

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      Виктория Клабукова
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