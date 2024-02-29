ЦАХАЛ заявил о гибели десятков палестинцев в давке при доставке гумпомощи

ЦАХАЛ: десятки палестинцев погибли в давке во время доставки гумпомощи в Газу

Десятки палестинцев погибли в давке во время доставки гуманитарной помощи на севере сектора Газа. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает РИА Новости.

«Десятки людей были убиты и ранены в результате давки и наезда грузовиков», — говорится в сообщении израильских военных.

Пресс-служба ЦАХАЛ также опубликовала кадры с беспилотника, на которых видно, что сотни жителей Газы окружают грузовики с гумпомощью. Утверждается, что палестинцы также их грабят.

По информации израильского телеканала I24 News, некоторые жители сектора Газа двинулись в сторону позиций израильских военных, в результате чего они открыли огонь по палестинцам. В свою очередь, Минздрав анклава утверждает, что от огня ЦАХАЛ погибло более 100 палестинцев.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил о неприятии плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по Газе. По его словам, его план подрывает шансы на достижение мира на основе решения о создании двух государств.