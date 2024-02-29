Президент Палестины отверг послевоенный план лидера Израиля

WAFA: президент Палестины Аббас заявил о неприятии плана Нетаньяху по Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас направил лидерам иностранных государств и организаций серию идентичных писем, в которых он указал на однозначное неприятие Палестиной принципов по урегулированию конфликта в секторе Газа, провозглашенных премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом информирует агентство WAFA.

«План Нетаньяху на следующий день [после окончания конфликта], включая объявление о строительстве тысяч новых единиц жилья в поселениях, отражает заявленную политику его правительства, которое отрицает палестинский народ и настаивает на установлении суверенитета Израиля над всей территорией от Средиземного моря до реки Иордан», — отметил в письме глава Палестины.

Он добавил, что мирный план Нетаньяху «подрывает шансы на достижение мира на основе решения о создании двух государств».

Ранее президент Палестины Аббас обвинил Соединенные Штаты в отсутствии решения палестино-израильского конфликта. Он подчеркнул, что они «несут ответственность за неспособность достигнуть урегулирования».