Украинский военнопленный обвинил Зеленского в занижении потерь

Украинский военнопленный Мыгаль: Зеленский нереально занизил цифры по потерям

Президент Украины Владимир Зеленский нереально занизил цифры по потерям в армии. Об этом заявил украинский военнопленный, пулеметчик 3-го Луганского пограничного отряда Игорь Мыгаль, передает ТАСС.

Ранее Зеленский сообщал, что с февраля 2022 года Украина потеряла 31 тысячу военнослужащих. При этом он отметил, что не может назвать число раненных и пропавших без вести.