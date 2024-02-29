Россиянам сообщили об увеличении пенсии для одной категории граждан с 1 марта

Бессараб: с 1 марта пенсия достигших 80 лет в феврале россиян будет увеличена

С 1 марта пенсия россиян, достигших возраста 80 лет в феврале, будет увеличена. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Я хочу обратить внимание, что ежемесячно устанавливается двойное увеличение фиксированной выплаты тем пенсионерам, которые в предыдущем месяце достигли возраста 80 лет. С учетом того, что сегодня она составляет 8 133 рубля, то, соответственно, у нас получается примерно 16 266 рублей. Но этот только часть пенсии (фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — прим. "Ленты.ру")», — поделилась парламентарий.

Увеличений социальной пенсии в России

Также Бессараб рассказала, что с 1 апреля произойдет повышение социальной пенсии.

«Получателей социальных пенсий у нас порядка четырех миллионов россиян. Ее получают либо те, кто не выработал трудовой стаж, либо получал слишком маленькую зарплату, не смог накопить индивидуальных пенсионных коэффициентов. Чаще всего это люди, которые трудились в неформальном секторе экономики в лихие 90-е, так называемые. Но вместе с тем, несмотря на то, что так обстоят дела, у нас ни один пенсионер в Российской Федерации не получает доходы ниже, чем прожиточный минимум пенсионеров в соответствующем субъекте», — добавила она.

По словам депутата, если социальная пенсия у россиянина ниже, то включается социальная доплата до уровня прожиточного минимума. Причем социальная доплата прибавляется к проиндексированному пенсионному капиталу.

«Доплаты бывают федеральные, если региональный уровень ниже федерального, и региональные, например, как в Москве, когда прожиточный минимум пенсионера превышает федеральный размер», — сообщила Бессараб.

В этом году произойдет повышение пенсии на почти 7,5 процента. Эти средства заложены в бюджет Российской Федерации. И все выплаты люди получат своевременно и в полном объеме Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

С 1 февраля в России проиндексировали более 40 различных социальных выплат. На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин заявил, что выплаты для россиян подняли на 7,4 процента.

Например, размер материнского капитала на первого ребенка увеличился до 630 тысяч рублей, а на второго — до 833 тысяч рублей. Максимальное пособие по беременности и родам подняли до 565 562 рублей, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — до 49 123 рублей (плюс 48 процентов).