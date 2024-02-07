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18:10, 7 февраля 2024Экономика

В России подняли социальные выплаты миллионам граждан

Путин: с 1 февраля индексируют выплаты 20 миллионам россиян

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С 1 февраля в России проиндексировали более 40 различных социальных выплат. Эта мера затронет 20 миллионов граждан, заявил президент страны Владимир Путин.

На совещании с членами правительства глава государства заявил, что выплаты для россиян подняли на 7,4 процента. Так, размер материнского капитала на первого ребенка увеличился до 630 тысяч рублей, а на второго — до 833 тысяч рублей. Максимальное пособие по беременности и родам подняли до 565 562 рублей, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет до 49 123 рублей (плюс 48 процентов).

С начала года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) также увеличился до 19,242 тысячи рублей (плюс 18,5 процента). Помимо прочего, были проиндексированы выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, Героев России и Героев труда, лиц, принявших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Также в 2024 году в России увеличили размер единого пособия для семей с детьми и беременных женщин на 7,5 процента. Выросли и страховые пенсии для неработающих пенсионеров, индексация затронула 31 миллион граждан, добавил Путин.

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      Вячеслав Агапов
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