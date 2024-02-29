В Британии узнали о сценариях применения Россией тактического ядерного оружия

FT: Россия разрабатывала план применения ядерного оружия на Дальнем Востоке

Россия разрабатывала сценарий применения тактического ядерного оружия на Дальнем Востоке. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT), уточнив, что данная информация поступила к ним без указания источников.

По данным издания, российские военные в 2008–2014 годах подготовили сценарий военной игры, основанный на гипотетическом вторжении китайских войск в дальневосточные регионы России. В материале отмечается, что данные военные планы говорят о глубокой подозрительности руководства страны по отношению к Пекину.

Согласно одному из сценариев военной игры, Китай организовывает столкновения «фальшивых» протестующих с полицией на Дальнем Востоке, после чего отправляет туда диверсантов для скрытого нападения на инфраструктуру безопасности. «Как только напряженность достигает точки кипения, Китай увеличивает оборонное производство и размещает армейские подразделения на границе, обвиняя Россию в "геноциде"», — говорится в материале.