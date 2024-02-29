В Британии узнали о сценариях применения Россией тактического ядерного оружия
Россия разрабатывала сценарий применения тактического ядерного оружия на Дальнем Востоке. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT), уточнив, что данная информация поступила к ним без указания источников.
По данным издания, российские военные в 2008–2014 годах подготовили сценарий военной игры, основанный на гипотетическом вторжении китайских войск в дальневосточные регионы России. В материале отмечается, что данные военные планы говорят о глубокой подозрительности руководства страны по отношению к Пекину.
Согласно одному из сценариев военной игры, Китай организовывает столкновения «фальшивых» протестующих с полицией на Дальнем Востоке, после чего отправляет туда диверсантов для скрытого нападения на инфраструктуру безопасности. «Как только напряженность достигает точки кипения, Китай увеличивает оборонное производство и размещает армейские подразделения на границе, обвиняя Россию в "геноциде"», — говорится в материале.