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15:22, 29 февраля 2024Мир

В Чаде погиб лидер оппозиции в ходе перестрелки с силовиками

Лидер оппозиции в Чаде Яя Диалло был убит в ходе перестрелки с силовиками

Фото: Emmanuel Braun / Reuters

В Чаде лидер оппозиционной партии «Социалистическая партия без границ» (СПГ) Яя Диалло был убит в ходе перестрелки с силовиками в штаб-квартире партии. Об этом сообщил прокурор Умар Махамат Кеделайе, сообщает Reuters.

Отмечается, что в столице страны Нджамене была слышна интенсивная стрельба возле штаб-квартиры партии, после того как несколько человек были убиты в ходе предыдущих столкновений возле здания Агентства национальной безопасности (АНБ).

Ранее силовики в Чаде вошли в штаб-квартиру оппозиционной СПГ, активистов которой обвиняют в нападении на офис АНБ, и произвели аресты. По данным радиостанции RFI, власти африканской страны произвели аресты по указанию следствия.

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      Семен Александров
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