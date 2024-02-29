В Чаде погиб лидер оппозиции в ходе перестрелки с силовиками

Лидер оппозиции в Чаде Яя Диалло был убит в ходе перестрелки с силовиками

В Чаде лидер оппозиционной партии «Социалистическая партия без границ» (СПГ) Яя Диалло был убит в ходе перестрелки с силовиками в штаб-квартире партии. Об этом сообщил прокурор Умар Махамат Кеделайе, сообщает Reuters.

Отмечается, что в столице страны Нджамене была слышна интенсивная стрельба возле штаб-квартиры партии, после того как несколько человек были убиты в ходе предыдущих столкновений возле здания Агентства национальной безопасности (АНБ).

Ранее силовики в Чаде вошли в штаб-квартиру оппозиционной СПГ, активистов которой обвиняют в нападении на офис АНБ, и произвели аресты. По данным радиостанции RFI, власти африканской страны произвели аресты по указанию следствия.