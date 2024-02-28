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19:33, 28 февраля 2024Мир

Силовики в Чаде вошли в штаб-квартиру оппозиционной партии

Силовики в Чаде вошли в штаб-квартиру оппозиционной партии и произвели аресты

Фото: Emmanuel Braun / Reuters

Силовики в Чаде, в столице Нджамене вошли в штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ (СПГ), активистов которой обвиняют в нападении на офис Агентства национальной безопасности (АНБ), и произвели аресты. Об этом сообщает радио RFI.

По данным радиостанции, власти африканской страны произвели аресты по указанию следствия. Кроме того, сообщается о стрельбе возле штаб-квартиры партии из автоматического оружия и использовании силовиками слезоточивого газа.

Ранее в столицу республики стянули военную технику. Как уточняет газета Le Monde, силы военного совета под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби окружили штаб-квартиру СПГ.

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      Семен Александров
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