Силовики в Чаде вошли в штаб-квартиру оппозиционной партии и произвели аресты

Силовики в Чаде, в столице Нджамене вошли в штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ (СПГ), активистов которой обвиняют в нападении на офис Агентства национальной безопасности (АНБ), и произвели аресты. Об этом сообщает радио RFI.

По данным радиостанции, власти африканской страны произвели аресты по указанию следствия. Кроме того, сообщается о стрельбе возле штаб-квартиры партии из автоматического оружия и использовании силовиками слезоточивого газа.

Ранее в столицу республики стянули военную технику. Как уточняет газета Le Monde, силы военного совета под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби окружили штаб-квартиру СПГ.