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18:02, 28 февраля 2024Мир

В столицу Чада стянули военную технику

TchadOne: в столицу Чада Нджамен стянули военную технику

В столицу республики Чад Нджамен стянули военную технику. Кадры с бронеавтомобилями на улицах города публикует местное издание TchadOne в соцсети X.

«Редкие кадры дошли до нас из Нджамены, где видно массовое скопление военных на улицах столицы, а также бронеавтомобили и танки», — говорится в публикации.

Как уточняет газета Le Monde, силы военного совета под руководством президента переходного периода Махамата Идриса Деби окружили штаб-квартиру «Социалистической партии без границ» после того, как ее члена обвинили в «покушении на убийство президента Верховного суда».

«Ситуация сейчас полностью под контролем», — приводит Le Monde опубликованный в среду 28 февраля правительственный пресс-релиз.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с президентом Чада в Кремле поделился тревогой по поводу разворачивающейся в этой стране ситуации. Глава российского государства выразил уверенность в том, что выборы в Чаде пройдут на высоком уровне.

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      Глеб Бажуткин
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