Путин поделился с президентом Чада тревогой по поводу ситуации в стране

Путин заявил, что Россия с тревогой следит за борьбой с террористами в Чаде

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода республики Чад Махаматом Идрисом Деби в Кремле поделился тревогой по поводу разворачивающейся в этой стране ситуации. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«Вы знаете, что мы с большой тревогой следили за тем, что происходило с точки зрения борьбы с террористическими вылазками, и за тем, что произошло с вашим отцом», — сказал глава государства. Путин выразил уверенность в том, что выборы в Чаде пройдут на высоком уровне.

Ранее в США заявили, что беспрецедентное количество конфликтов, которые из-за ситуации на Украине и в секторе Газа остаются незамеченными, может вспыхнуть в 2024 году. Среди ключевых угроз авторы исследования назвали, в частности, начало вооруженного конфликта между Руандой и Демократической Республикой Конго, а также общую нестабильность и борьбу с исламистскими группировками в регионе Сахель (Буркина-Фасо, Камерун, Чад, Гамбия, Гвинея, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия и Сенегал).

В 2021 году президент Чада Идрис Деби в очередной раз выиграл выборы, в тот же день его не стало. Президент, находившийся на своем посту более 30 лет, решил отпраздновать победу над повстанцами на передовой, для чего отправился в зону военных действий на севере страны, где получил ранение.