В США заявили о беспрецедентном риске новых конфликтов в 2024 году

NBC News: в 2024 году может вспыхнуть беспрецедентное количество конфликтов

Беспрецедентное количество конфликтов, которые из-за ситуации на Украине и в секторе Газа остаются незамеченными, может вспыхнуть в 2024 году. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на военных аналитиков.

«В этом месяце Международный комитет спасения опубликовал список чрезвычайных ситуаций на 2024 год, в котором задокументированы двадцать стран, подвергающихся наибольшему риску ухудшения безопасности. На эти страны приходится около 10 процентов населения мира, но и около 70 процентов перемещенных лиц, а также примерно 86 процентов глобальных гуманитарных потребностей», — отмечается в материале американского телеканала.

Среди ключевых угроз авторы отмечают угрозу эскалации гражданских войн в Судане и Мьянме, начала вооруженного конфликта между Руандой и Демократической Республикой Конго, а также общей нестабильностью и борьбой с исламистскими группировками в регионе Сахеля (Буркина-Фасо, Камерун, Чад, Гамбию, Гвинею, Мали, Мавританию, Нигер, Нигерию и Сенегал).

Кроме того, авторы материала отмечают угрозы вооруженных конфликтов на Гаити, в Гватемале, Эфиопии, а также между Китаем и Тайванем.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что нападения йеменских повстанцев-хуситов на суда в Красном море повышают риск полномасштабной войны в регионе Ближнего Востока.