В ДНР объяснили прекращение беспорядочных обстрелов ВСУ по Донецку

Пушилин: ВСУ не могут беспорядочно обстреливать Донецк из-за потери Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не могут беспорядочно обстреливать Донецк из-за потери Авдеевки. Прекращение таких атак на город объяснил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Легче в том плане, что не достают. У противника нет возможности обстреливать [Донецк] артиллерией, дешевыми снарядами», — сказал он.

Однако Пушилин добавил, что опасность и угрозы для города еще есть. По его словам, ВСУ используют высокоточные ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также другие дальнобойные ракеты.

Ранее глава ДНР рассказал, что ВСУ стали использовать РСЗО HIMARS для обстрелов Донецка. Он уточнил, что украинские силы физически не могут доставать до города с помощью некоторого оружия. ВСУ стали применять дорогостоящую западную технику для атак города.