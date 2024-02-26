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10:40, 26 февраля 2024Бывший СССР

Пушилин рассказал о способе ВСУ обстреливать Донецк после потери Авдеевки

Пушилин: после потери Авдеевки ВСУ используют РСЗО HIMARS для ударов по Донецку

Фото: Spc. Joshua Zayas / U.S. Army

После потери Авдеевки Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, чтобы обстреливать Донецк. О способе наносить удары по городу рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24», трансляция доступна на платформе «Смотрим».

«С учетом освобождения Авдеевки и еще ряда населенных пунктов мы говорим, что противник физически не может доставать до Донецка из ряда вооружения, допустим, из артиллерии. Тем не менее противник сейчас использует дорогостоящее западное вооружение, в том числе дальнобойные HIMARS, и совершает точечные обстрелы Донецка», — рассказал он.

Пушилин отметил, что западные РСЗО также используются для атак по гражданской инфраструктуре.

17 февраля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путин о полном взятии Авдеевки. При этом сообщается, что за сутки потери ВСУ в боях за Авдеевку составили более 1500 военнослужащих.

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      Александр Курбатов
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