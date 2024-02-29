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03:36, 29 февраля 2024Мир

В Эстонии сочли «обороной» отправку западных военнослужащих на Украину

Премьер Эстонии Каллас назвала «обороной» отправку западных военных на Украину

Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала «обороной» обсуждаемую отправку на Украину военнослужащих из стран Запада. Об этом она заявила в интервью Sky News.

«Россия говорит, что тот или иной шаг — это эскалация, но оборона — это не эскалация. Что еще мы можем сделать, чтобы помочь Украине победить?» — сказала она.

О возможной отправке иностранных военных на Украину накануне рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, однако поддержки эта инициатива не встретила. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц прямо заявил, что Берлин не отправит свои войска на Украину, так как это может привести к прямому столкновению НАТО и России.

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      Марина Совина
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