В Эстонии сочли «обороной» отправку западных военнослужащих на Украину

Премьер Эстонии Каллас назвала «обороной» отправку западных военных на Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала «обороной» обсуждаемую отправку на Украину военнослужащих из стран Запада. Об этом она заявила в интервью Sky News.

«Россия говорит, что тот или иной шаг — это эскалация, но оборона — это не эскалация. Что еще мы можем сделать, чтобы помочь Украине победить?» — сказала она.

О возможной отправке иностранных военных на Украину накануне рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, однако поддержки эта инициатива не встретила. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц прямо заявил, что Берлин не отправит свои войска на Украину, так как это может привести к прямому столкновению НАТО и России.