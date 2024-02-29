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15:20, 29 февраля 2024Россия

В Кремле объяснили рекордную продолжительность послания Путина парламенту

Песков о продолжительности послания Путина: это во многом предвыборная программа

Фото: Sputnik / Sergey Guneev / Kremlin / Reuters

Рекордная продолжительность послания действующего президента России Владимира Путина Федеральному собранию обусловлена тем, что это во многом предвыборная программа кандидата на пост главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии телеканалу «Звезда», видео с которым опубликовано в Telegram.

По словам представителя Кремля, прошедшее мероприятие объединило в себе два формата.

Нынешнее послание Путина парламенту продлилось рекордные 2 часа и 6 минут. До этого самым продолжительным мероприятием в этом формате являлось послание 2018 года, когда речь президента заняла 1 час 55 минут.

Послание президента России Федеральному собранию оглашается ежегодно в соответствии со статьей 84 Конституции и обозначает направления развития страны на ближайшие годы, подводит итоги прошедшего года и объясняет действия государства в рамках международной политики.

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      Константин Лысяков
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