В Кремле объяснили рекордную продолжительность послания Путина парламенту

Песков о продолжительности послания Путина: это во многом предвыборная программа

Рекордная продолжительность послания действующего президента России Владимира Путина Федеральному собранию обусловлена тем, что это во многом предвыборная программа кандидата на пост главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии телеканалу «Звезда», видео с которым опубликовано в Telegram.

По словам представителя Кремля, прошедшее мероприятие объединило в себе два формата.

Нынешнее послание Путина парламенту продлилось рекордные 2 часа и 6 минут. До этого самым продолжительным мероприятием в этом формате являлось послание 2018 года, когда речь президента заняла 1 час 55 минут.

Послание президента России Федеральному собранию оглашается ежегодно в соответствии со статьей 84 Конституции и обозначает направления развития страны на ближайшие годы, подводит итоги прошедшего года и объясняет действия государства в рамках международной политики.