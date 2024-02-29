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14:15, 29 февраля 2024Россия

Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности

Послание Путина Федеральному собранию побило рекорд по продолжительности

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию побило рекорд по продолжительности. Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Продолжительность послания главы государства парламенту уже превысила два часа. Предыдущий рекорд — 1 час 55 минут — был установлен в 2018 году. Самые короткие речи длительностью в 48 минут Путин произнес в 2004 и 2005 годах.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нынешнее послание Путин оглашает и как действующий глава государства, и как кандидат в президенты на грядущих выборах. По словам представителя Кремля, в выступлении главы государства присутствуют тезисы его предвыборной программы.

Ежегодное послание президента Федеральному собранию оглашается в соответствии со статьей 84 Конституции России и является программно-политическим документом, в котором глава государства обозначает векторы развития страны на ближайшие годы, а также подводит итоги прошедшего года, объявляет реформы и объясняет действия страны в рамках международной политики.

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      Константин Лысяков
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