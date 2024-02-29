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15:19, 29 февраля 2024Экономика

В России появился китайский аналог Nissan

На российском рынке начались продажи китайского внедорожника Oting Paladin

Фото: Unsplash

На российском рынке начались продажи китайского внедорожника Oting Paladin под русскоязычным названием «Паладин». Об этом со ссылкой на дилеров сообщает Autonews.ru.

Автомобиль построен на платформе Nissan и внешне практически полностью идентичен модели Terra образца 2018 года японского автопроизводителя. Модель производится на предприятии Zhengzhou Nissan в Китае. На рынке КНР машина представлена с 2022 года под названием Dongfeng Paladin.

Новинка длиной 4,8 метра имеет дорожный просвет 215 миллиметров, массивные колесные арки, крышу с панорамным люком и светодиодную оптику. В России «Паладин» можно рассматривать как замену модели Mitsubishi Pajero Sport аналогичного размера. Салон внедорожника оборудован мультимедийной системой в стиле Tesla, джойстиком вместо традиционного рычага коробки передач.

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Ранее стало известно, что Китай в 2023 году сократил импорт автомобилей на девять процентов. Всего за год в страну было ввезено 799 тысяч автомобилей. В стоимостном выражении поставки машин из-за рубежа снизились на 11,6 процента год к году, до 47,05 миллиарда долларов. При этом за прошедший год суммарный экспорт собранных в Китае автомобилей увеличился на 57,9 процента, до 4,91 миллиона машин.

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