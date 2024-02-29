В России появился китайский аналог Nissan

На российском рынке начались продажи китайского внедорожника Oting Paladin

На российском рынке начались продажи китайского внедорожника Oting Paladin под русскоязычным названием «Паладин». Об этом со ссылкой на дилеров сообщает Autonews.ru.

Автомобиль построен на платформе Nissan и внешне практически полностью идентичен модели Terra образца 2018 года японского автопроизводителя. Модель производится на предприятии Zhengzhou Nissan в Китае. На рынке КНР машина представлена с 2022 года под названием Dongfeng Paladin.

Новинка длиной 4,8 метра имеет дорожный просвет 215 миллиметров, массивные колесные арки, крышу с панорамным люком и светодиодную оптику. В России «Паладин» можно рассматривать как замену модели Mitsubishi Pajero Sport аналогичного размера. Салон внедорожника оборудован мультимедийной системой в стиле Tesla, джойстиком вместо традиционного рычага коробки передач.

На отечественном рынке новая китайская модель доступна с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 лошадиных сил. Всего в продаже появится четыре комплектации по цене от 3,79 до 4,49 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Китай в 2023 году сократил импорт автомобилей на девять процентов. Всего за год в страну было ввезено 799 тысяч автомобилей. В стоимостном выражении поставки машин из-за рубежа снизились на 11,6 процента год к году, до 47,05 миллиарда долларов. При этом за прошедший год суммарный экспорт собранных в Китае автомобилей увеличился на 57,9 процента, до 4,91 миллиона машин.

