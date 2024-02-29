В России стали чаще оформлять микрозаймы онлайн

СРО «Мир»: доля онлайн-займов в России увеличилась до 60 %

В четвертом квартале 2023 года россияне стали чаще оформлять микрозаймы онлайн. Об этом со ссылкой на данные СРО «Мир» сообщает «Коммерсантъ».

В конце года доля выдачи таких кредитов в общем портфеле микрофинансовых организаций (МФО) увеличилась с 52,1 до 60 процентов. Портфель офлайн-займов по итогам квартала показал минимальный рост — пять процентов. Как отмечают аналитики, он достиг плато, и в будущем будет плавно и постепенно сокращаться.

«Для самих клиентов важна скорость принятия решения. Именно скорость выдачи займа для большинства россиян является основным преимуществом микрофинансовых организаций. Этот фактор оказался наиболее важным как для заемщиков (28%), так и для потенциальных клиентов МФО (24%)», — объясняют в СРО.

Согласно опросу Webbankir, 76,1 процента клиентов при оформлении микрозайма учитывают возможность заключить договор онлайн, 64,8 процента — скорость одобрения заявки и лишь 52,8 процента — величину процентной ставки.

«Не исключено, что по итогам 2024 года перекос в сторону интернет-кредитования станет еще более значительным», — добавил гендиректор Creditter Игорь Смирнов.

По итогам четвертого квартала доля повторных клиентов российских микрофинансовых организаций (МФО) достигла максимального за три года уровня в 83,4 процента, говорят статистические данные аналитиков онлайн-платформы Webbankir. В микрофинансовой компании «МигКредит» отметили, что соотношение новых и повторных клиентов в 2023 году оказалось 37 к 63, хотя в 2022-м составляло 42 к 58