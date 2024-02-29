Среда обитания
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13:33, 29 февраля 2024Среда обитания

В российском городе снег с крыши рухнул на 85-летнюю женщину

В Струнине масса из снега и льда рухнула с крыши дома на 85-летнюю женщину

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В городе Струнино Владимирской области масса из снега и льда с крыши дома обрушилась на 85-летнюю женщину. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в среду, 28 февраля, возле дома номер 17, расположенного в квартале Дубки. В результате схода снега с крыши здания пенсионерка получила травмы, но в сообщении не уточняется, какие именно.

Сейчас пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, чтобы дать оценку действиям управляющей компании, ответственной за содержание общедомового имущества и своевременную очистку крыши и двора от снега и наледи, и наказать виновных.

Днем ранее стало известно, что в Кирове подросток, пытавшийся сбить гигантскую сосульку, получил травмы.

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      Полина Кислицына
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