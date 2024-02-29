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09:46, 29 февраля 2024Экономика

В российском регионе мигрантам запретили работать в такси

В Якутии установили запрет на привлечение к работе в легковом такси мигрантов

Фото: Unsplash

Власти Республики Саха (Якутия) запретили привлекать к работе в легковом такси, пассажирском транспорте и перевозках грузов на территории региона иностранных граждан. Об этом со ссылкой на указ главы Якутии Айсена Николаева пишет ТАСС.

Документ, опубликованный на портале нормативных правовых актов, также запрещает в 2024 году работу мигрантов в отрасли складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности, в сфере почтовой связи и курьерских услуг. Кроме того, труд иностранных специалистов будет исключен в ряде других видов экономической деятельности, связанных с сельским хозяйством, охотой, рыболовством, рыбоводством, обрабатывающими производствами, строительством, оптовой и розничной торговлей.

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Запрещена работа мигрантов в Якутии будет и в отдельных сферах, связанных с образованием и деятельностью в области здравоохранения и социальных услуг, говорится в указе главы республики. Документом установлен срок, в который организации должны привести численность своих иностранных работников в соответствии с новыми требованиями, — три месяца.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российскому рынку труда не хватает порядка 2,5 миллиона человек. По словам главы государства, для решения проблемы кадрового голода с помощью трудовых мигрантов нужно улучшить работу по их привлечению, нужно добиться, чтобы они соблюдали законы и учили язык.

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