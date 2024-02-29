В США оценили влияние отставки лидера республиканцев в Сенате на Украину

Politico: уход лидера республиканцев в Сенате США негативно повлияет на Украину

Уход в отставку в ноябре 2024 года лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла негативно повлияет на Украину, считает Politico.

Отмечается, что Макконнелл последние два года выступал за военную помощь Украине, призывая американских законодателей увеличить военную помощь и одновременно критикуя президента США Джо Байдена за то, что он не передает оружие достаточно быстро.

Во время заявления в Сенате о своих планах уйти в отставку конгрессмен назвал мировое лидерство США наиболее «важным», чем когда-либо, подчеркнув свои усилия по согласованию законопроекта о расходах на 95 миллиардов долларов для помощи Украине, Тайваню и Израилю.

«По крайней мере, произойдет небольшой сдвиг, потому что независимо от того, кто будет лидером, они не будут так сильно заботиться об Украине, как Митч Макконнелл», — прокомментировал отставку лидера республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс.

Ранее 82-летний конгрессмен заявил, что это будет его последний срок на посту лидеров республиканцев. Он подчеркнул, что для него было высочайшей привилегией служить штату Кентукки и возглавлять республиканцев, и отметил, что пришла пора для следующего поколения лидеров.