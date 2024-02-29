В США раскрыли количество уничтоженной американской техники ВСУ

NI: ВСУ потеряли 68 единиц бронемашин Bradley

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине было уничтожено 68 единиц бронемашин Bradley, поставленных Киеву Вашингтоном. О потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в американской технике сообщает издание National Interest.

«По данным сайта военной разведки Oryx, помимо одного захваченного, еще 68 бронемашин "Брэдли" были уничтожены, повреждены или брошены. (...) Во время войны не обойтись без потерь — об этом свидетельствует потеря американского [танка] M1 Abrams в начале этого месяца», — отмечается в публикации.

Отмечается, что за время конфликта на Украине США поставили ВСУ 186 бронемашин Bradley, а из них на линии боевого соприкосновения оказалось только 120 единиц техники.

27 февраля Министерство обороны России официально подтвердило уничтожение американского танка Abrams в зоне СВО. По информации ведомства, он был подбит на авдеевском направлении.