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17:40, 29 февраля 2024Интернет и СМИ

Владельцев iPhone предупредили о поддельном приложении известного банка

Газпромбанк предупредил, что в App Store появилось фейковое приложение банка

Фото: Malte Helmhold / Unsplash

Газпромбанк предупредил пользователей устройств компании Apple, что в онлайн-магазине App Store появилось фейковое приложение банка. Об этом компания написала в своем Telegram-канале.

«В App Store появилось приложение с символикой и логотипами Газпромбанка — Gaz Pro Monitor. Мы не имеем к нему никакого отношения. Если вы скачали его, удалите данные и само приложение», — говорится в сообщении.

Также представители известного банка посоветовали владельцам iPhone, которые воспользовались поддельным приложением, поменять пароль для входа в мобильный банк. В Газпромбанке объяснили россиянам, что программа может оказаться мошеннической.

В компании напомнили, что информацию об актуальных версиях приложения можно узнать на официальном сайте банка или от службы поддержки.

Ранее о поддельном приложении в App Store пользователей предупредил Тинькофф банк. В компании заявили, что находятся на связи с онлайн-магазином, чтобы тот удалил программу из открытого доступа.

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