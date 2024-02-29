Волочкова раскрыла имя ставшего ее главной любовью миллиардера

Волочкова назвала миллиардера Сулеймана Керимова главной любовью своей жизни

Балерина и заслуженная артистка России Анастасия Волочкова раскрыла имя миллиардера, который стал главной любовью ее жизни. Об этом она сообщила в программе телеканала «360».

Танцовщица отметила, что все мужчины теряли от нее голову, в том числе и бизнесмен Сулейман Керимов, к которому, по ее словам, она испытывала самые сильные чувства. Балерина добавила, что в отношениях ей важно, чтобы возлюбленный восхищался ее творчеством, а также преподносил к ее ногам «бриллианты, цветы, яхты и самолеты».

При этом артистка отметила, что ее мало интересует семейное положение избранника: «Мужчина — это не коза на веревке, его невозможно привести или увести. Это выбор мужчины. Есть женщины, которые соблазняют. Я в этом не нуждаюсь».

Говоря о достатке мужчин, с которыми Волочкова строила отношения, танцовщица поведала, что встречалась и с небогатыми людьми. У них, по ее мнению, были другие важные качества.

«У них было большое достоинство — в прямом и переносном смысле этого слова, большая душа и большое сердце. И любовь к моему творчеству», — почеркнула Волочкова.

Ранее балерина связала пожар в здании «Известия холл» в центре Москвы с успехом своего шоу.