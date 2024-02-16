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14:05, 16 февраля 2024Культура

Волочкова связала пожар в здании «Известия холл» с успехом своего шоу

Волочкова заявила, что «Известия холл» могли поджечь из-за успеха ее шоу

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Российская балерина Анастасия Волочкова связала пожар в здании «Известия холл» в центре Москвы с успехом своего шоу. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Вечерней Москвой».

25 февраля в концертном зале «Известия холл» Волочкова планировала выступить со своим шоу. Артистка предположила, что здание могли поджечь, чтобы подставить ее. Таким образом, по мнению танцовщицы, злоумышленники смогли бы лишить ее «красоты и таланта, который она несет в массы».

«Кому-то, кто лишился работы, наверное, я мешаю со своими прекрасными шоу, поэтому и решили мне крылья подрезать. Мне перед людьми стыдно — что я им скажу? Многотысячная публика должна была прийти на мое шоу 25 февраля», — заявила балерина.

Пожар в здании «Известия холл» начался утром 15 февраля. Из-за огня внутри здания рухнул металлический купол. Огонь перекинулся на несколько соседних зданий. Возгорание произошло на площади 1500 метров. Пожару присвоили третий номер сложности из пяти.

Ранее Волочкова вспомнила свой роман с известным канадско-американским актером и комиком Джимом Керри.

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