Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:45, 29 февраля 2024Из жизни

Девушка с 14 лет трудилась на фабрике и к свадьбе заработала миллион долларов

SCMP: в Китае девушка из деревни к свадьбе скопила более миллиона долларов

Фото: China Daily / Reuters

В Китае девушка, с 14 лет трудившаяся на фабрике, к свадьбе заработала более миллиона долларов. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

В китайской соцсети Douyin (аналог TikTok) невеста рассказала, что родилась в деревне. В 14 лет она уехала в город Шэньчжэнь и нашла работу на фабрике. Позднее девушка скопила на собственный салон красоты, а сейчас у нее уже несколько салонов.

Приданое невесты состоит, среди прочего, из квартиры в Шэньчжэне, собственной виллы, автомобиля Ferrari и 9,99 миллиона юаней наличными (130 миллионов рублей). Его суммарная стоимость превышает 30 миллионов юаней (390 миллионов рублей).

Материалы по теме:
Меган Маркл тратит огромные суммы на роскошь. Почему ее расточительность после переезда в США смешит соседей?
Меган Маркл тратит огромные суммы на роскошь.Почему ее расточительность после переезда в США смешит соседей?
25 июля 2022
«Они понятия не имеют, как живут обычные люди» Почему британцев раздражает роскошная жизнь их нового премьера?
«Они понятия не имеют, как живут обычные люди»Почему британцев раздражает роскошная жизнь их нового премьера?
28 октября 2022
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов. Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
Золотой Rolls-Royce и туфли из бриллиантов.Как 17-летняя дочь медсестры роскошно выходила замуж за султана Брунея
1 января 2023

По утверждению невесты, она нашла будущего мужа в 2023 году с помощью приложения для знакомств. На свадьбу, которую сыграли в провинции Хэнань в центральном Китае, она приехала в традиционном китайском свадебном платье красного цвета и внушительной золотой короне.

Ранее сообщалось, что в Китае невеста решила подшутить над женихом и пригласила на свадьбу его бывших девушек. Жених с достоинством прошел это испытание.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл детали о высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. Через какие города она пройдет?

      Песков заявил о прямой вовлеченности Великобритании в конфликт на Украине

      Россиянин протащил за своей машиной силовиков и сбросил их на проезжую часть

      Российских водителей предупредили о серьезных изменениях

      Власти Британии готовятся к смерти короля Карла III. Что известно о его здоровье и кто может стать новым монархом?

      Макрон раскрыл содержание разговора с Мбаппе

      Невестка Виктории Бекхэм повторила ее старый образ и смутила пользователей сети

      Девушка с 14 лет трудилась на фабрике и к свадьбе заработала миллион долларов

      Падение глыбы льда на голову россиянина попало на видео

      В России высказались о затратах на реализацию задач Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше