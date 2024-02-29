Девушка с 14 лет трудилась на фабрике и к свадьбе заработала миллион долларов

SCMP: в Китае девушка из деревни к свадьбе скопила более миллиона долларов

В Китае девушка, с 14 лет трудившаяся на фабрике, к свадьбе заработала более миллиона долларов. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

В китайской соцсети Douyin (аналог TikTok) невеста рассказала, что родилась в деревне. В 14 лет она уехала в город Шэньчжэнь и нашла работу на фабрике. Позднее девушка скопила на собственный салон красоты, а сейчас у нее уже несколько салонов.

Приданое невесты состоит, среди прочего, из квартиры в Шэньчжэне, собственной виллы, автомобиля Ferrari и 9,99 миллиона юаней наличными (130 миллионов рублей). Его суммарная стоимость превышает 30 миллионов юаней (390 миллионов рублей).

По утверждению невесты, она нашла будущего мужа в 2023 году с помощью приложения для знакомств. На свадьбу, которую сыграли в провинции Хэнань в центральном Китае, она приехала в традиционном китайском свадебном платье красного цвета и внушительной золотой короне.

Ранее сообщалось, что в Китае невеста решила подшутить над женихом и пригласила на свадьбу его бывших девушек. Жених с достоинством прошел это испытание.