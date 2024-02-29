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22:17, 29 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский назначил нового командующего силами логистики ВСУ

Зеленский указом назначил Карпенко новым командующим силами логистики ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим силами логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Карпенко. Соответствующий указ опубликован в четверг, 29 февраля, на сайте главы государства.

Занимавший этот пост Олег Гуляк уволен.

Ранее сообщалось, что в ВСУ начались проверки на всех уровнях. Как заявила заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая, «ВСУ начали функциональный досмотр: Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации».

8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначил вместо него бывшего командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. На протяжении длительного времени СМИ писали о конфликте Залужного и Зеленского, который, в частности, мог возникнуть из-за политических амбиций военачальника.

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      Марина Совина
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