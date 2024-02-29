Зеленский назначил нового командующего силами логистики ВСУ

Зеленский указом назначил Карпенко новым командующим силами логистики ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим силами логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Карпенко. Соответствующий указ опубликован в четверг, 29 февраля, на сайте главы государства.

Занимавший этот пост Олег Гуляк уволен.

Ранее сообщалось, что в ВСУ начались проверки на всех уровнях. Как заявила заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая, «ВСУ начали функциональный досмотр: Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации».

8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначил вместо него бывшего командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. На протяжении длительного времени СМИ писали о конфликте Залужного и Зеленского, который, в частности, мог возникнуть из-за политических амбиций военачальника.