На Украине сообщили о проверках в ВСУ на всех уровнях

Депутат Рады Безуглая сообщила, что в ВСУ начались проверки на всех уровнях

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) начались проверки на всех уровнях. Об этом сообщила заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

«ВСУ начали функциональный досмотр: Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации», — заявила депутат Верховной Рады.

8 февраля украинский глава Владимир Зеленский снял с поста главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место Александра Сырского. Как подчеркивал президент страны, необходимо, чтобы у Генштаба и солдат было «одинаковое видение войны». Позднее Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины.

9 февраля Сырский сделал первое заявление после назначения на новую должность. По его словам, на повестке дня стоят новые задачи. Речь идет о четком планировании действий всех органов военного управления, уточнял он.