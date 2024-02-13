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13:22, 13 февраля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о проверках в ВСУ на всех уровнях

Депутат Рады Безуглая сообщила, что в ВСУ начались проверки на всех уровнях

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) начались проверки на всех уровнях. Об этом сообщила заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

«ВСУ начали функциональный досмотр: Генштаб, подразделения, кто воюет, кто нет, штабы, ротации», — заявила депутат Верховной Рады.

8 февраля украинский глава Владимир Зеленский снял с поста главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место Александра Сырского. Как подчеркивал президент страны, необходимо, чтобы у Генштаба и солдат было «одинаковое видение войны». Позднее Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины.

9 февраля Сырский сделал первое заявление после назначения на новую должность. По его словам, на повестке дня стоят новые задачи. Речь идет о четком планировании действий всех органов военного управления, уточнял он.

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      Кристина Есикова
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