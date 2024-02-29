Женщины массово захотели отметить 8 Марта в двух российских городах

30 процентов россиянок захотели отметить 8 Марта в Москве и Санкт-Петербурге

Российские путешественницы выделили самые желанные направления для поездок на 8 Марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование YouTravel.me.

По данным опроса, женщины в основном хотят отметить праздник в Москве и Санкт-Петербурге. Съездить в две столицы выразили желание более 30 процентов респонденток. Там их привлекает культурная программа, разнообразие модных ресторанов и шопинг.

На втором месте по популярности оказались Сочи, Калининград и Стамбул. В этих городах четверти опрошенных россиянок хотелось бы провести время в кафе на берегу, подышать морским воздухом и посетить спа, а в Красной Поляне — покататься на лыжах.

Еще 18 процентов туристок хотели бы поехать на Байкал. Также девичники проводят на Кавказе: в Дербенте, Архызе, Кавминводах, Кисловодске и Пятигорске.

Другое исследование выявило, что Москва и Санкт-Петербург являются наиболее востребованными направлениями и у мужчин-путешественников. Они также часто летают в Сочи, Екатеринбург и Новосибирск.

